Sivasspor, Ankaragücü maçına iddialı hazırlanıyor
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Sivasspor, Ankaragücü maçına iddialı hazırlanıyor

24.09.2020 16:58 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:03

- Sivasspor, Ankaragücü maçına iddialı hazırlanıyor DG Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

- Sivasspor, Ankaragücü maçına iddialı hazırlanıyor

SİVAS - DG Sivasspor, Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise tam saha çift kale maç oynadı.

Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor, Ankaragücü maçına iddialı hazırlanıyor
Sivasspor, Ankaragücü maçına iddialı hazırlanıyor
Sivasspor, Ankaragücü maçına iddialı hazırlanıyor
Sivasspor, Ankaragücü maçına iddialı hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

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