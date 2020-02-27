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Sivasspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor.

27.02.2020 12:01 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:01
Sivasspor, Ankaragücü maçına hazırlanıyor

SÜPER Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Demir Grup 'da hazırlıklar sürüyor.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla tamamlandı. Bugünkü idmana sakatlığı bulunan kaleci Ali Şaşal katılmadı. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli olduğu görüldü. Ayrıca Brezilyalı futbolcu Marcelo Goiano'nun bedensel engelli kardeşi Marco Aurélio da tesislere gelerek idmanı izledi.Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar

 


Kaynak: DHA

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