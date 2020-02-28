FLASH HABER: İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz yaralandı
Haberler » Spor » Sivasspor, Ankara'ya gitti - Spor

Sivasspor, Ankara'ya gitti

Sivasspor, Süper Lig'de bu hafta deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maç için Ankara'ya gitti.

28.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:11
Sivasspor, Ankara'ya gitti

, Süper Lig'de bu hafta deplasmanda ile oynayacağı maç için Ankara'ya gitti.


Süper Lig'in 24. hafta maçında pazar günü deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak DG Sivasspor, sabah saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 20 kişilik kafileyle Sivas'tan ayrılarak kara yoluyla Ankara'ya hareket etti. Kırmızı-beyazlı ekip yarın başkentte yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.


Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor, 1 Mart Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler