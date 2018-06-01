Sivasspor, Ankara'da İftar Verdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Sivas'ta görev yapan ve geçmiş yıllarda kentte hizmette bulunan bürokratlar için Ankara'da iftar yemeği düzenledi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın ve yönetim kurulu üyelerinin Ihlamur Kasrı'nda ev sahipliği yaptığı iftar programına, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas Valisi Davut Gül, Sivas milletvekilleri, Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, daha önce kentte görev yapmış valiler, emniyet yetkilileri, siyasiler, kurum müdürleri, Ankara'da görev yapan Sivaslı bürokratlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Yılmaz, iftarda yaptığı konuşmada, kırmızı-beyazlı ekibin Spor Toto Süper Lig'de iyi bir sezonu geride bıraktığını belirterek, "Sivassporun bu sene ligdeki performansı bizlerin yüzünü güldürdü. Başarılarından dolayı futbolcuları, teknik heyeti, yönetim kurulunu ve taraftarları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas Valisi Davut Gül ise Sivasspor'un Sivas'ın en önemli markası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bir yıllık aranın ardından Süper Lig'e çıkıp bu sene üst sıralarda ligi tamamlamanız büyük bir başarı. İnşallah önümüzdeki sezon da bu başarınızı üzerine ekleyerek devam ettirirsiniz. Sizleri seviyor ve sizlere güveniyoruz. Şehrin yüzünü güldürdüğünüz için de teşekkür ediyoruz. Sivas'ta ve il dışında yaşayan her Sivaslının gönlünde Sivasspor var. Ayrıca bu güzel gecede burada olmaktan dolayı memnuniyetimizi ifade etmek istiyorum."

Kulüp Başkanı Otyakmaz da, "Bugün burada bulunan herkesin ortak noktası Sivas ve Sivasspor sevgisi. Daha önce ilimizde hizmetlerde bulunmuş ve Ankara'da görevli olan Sivaslı hemşehrilerimizle bu anlamlı günde bir araya gelmek istedik. Katılımlarınızdan dolayı hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Biz de bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.