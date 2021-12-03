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Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor

- Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda A.Alanyaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

- Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda A.Alanyaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde, kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım öğleden sonra hava yolu ile Alanya'ya gidecek.

Engellilerden sporculara ziyaret

Sivasspor'un antrenmanda özel konukları vardı. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelli vatandaşlar sporcuları ziyaret etti. Bir süre antrenmanı izleyen engelliler, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

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İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor Haberleri

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