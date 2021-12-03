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Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor
Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ile açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Bu arada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelliler antrenman öncesinde kırmızı-beyazlı futbolcular ile bir araya geldi.

Bir süre antrenmanı izleyen konuklar, Çalımbay ve futbolcularla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sivasspor, karşılaşma için bugün havayolu ile Alanya'ya gidecek.

Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 13.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sivasspor, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

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AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri

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