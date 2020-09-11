Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında yarın sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır
11.09.2020 17:39 | Son Güncelleme: 11.09.2020 17:45

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında yarın sahasında Alanyaspor'u konuk edecek. DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'de yeni sezona yarın oynayacağı Alanyaspor maçı ile merhaba diyecek Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Antrenmanın ardından kırmızı-beyazlı ekip Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Alanyaspor, 12 Eylül 2020 Cumartesi günü saat 17.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Palabıyık görev yapacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Müge Anlı Barış Falay Hande Erçel Tuna Kiremitçi
Spor Tamer Tuna Erol Bulut Gökhan Töre Fatih Terim Nihat Özdemir
Daha Fazla Eylül Fransa Ankara Samsun
Şu an buradasınız: Sivasspor, Alanyaspor maçına hazır - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.9.2020 17:45:50. #1.15#
title