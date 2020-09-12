Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi?

Süper Lig 2020-2021 yeni sezonu başladı. Buna göre geçtiğimiz sene ligi iyi sıralarda bitiren iki takım Sivasspor ve Alanyaspor bugün karşılaşacak. Maç 12 Eylül Cumartesi günü (bugün) oynanacaktır. Peki Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta başlayacak, hangi stadta oynanacak, ücretsiz olarak hangi kanalda yayınlanacak?

Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi?
12.09.2020 14:48 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:52

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Sivasspor - Alanyaspor maçı bugün 17:00 'da başlayacaktır. Peki Sivasspor - Alanyaspor nerede oynanacak, hakemi kim, ilk 11 kimlerden oluşuyor tüm detaylar haberimizde...

SİVASSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda Sivasspor ilk maçını Alanyaspor ile yapacaktır. Sivasspor - Alanyaspor maçı bugün yani 12 Eylül Cumartesi günü 17:00 'da başlayacaktır.

SİVASSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor Alanyaspor maçı 12.09.2020, 12 Eylül Cumartesi günü saat 17:00 'da başlayacak.

SİVASSPOR-ALANYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Sivasspor Alanyaspor maçı ücretli yayın platformu olan beinSport'tan yayınlanacak.

SİVASSPOR-ALANYASPOR HANGİ KANALDA?

Sivasspor Alanyaspor maçı beinSport ekranlarından yayınlanacak.

SİVASSPOR-ALANYASPOR MAÇININ HAKEMLERİ

ALİ PALABIYIK (Hakem)

MUSTAFA SÖNMEZ (1. Yardımcı Hakem)

SERKAN ÇİMEN (2. Yardımcı Hakem)

BURAK PAKKAN (Dördüncü Hakem)

HALİL UMUT MELER (Var Hakemi)

CEVDET KÖMÜRCÜOĞLU (AVAR Hakemi)

HAKAN SİVRİSERVİ (Gözlemci)

OZAN CANYURT (Temsilci)

KEMAL ÖZKOÇ (Temsilci)

İLTER ÖZ (Temsilci)

İlgili Haberler

Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor final maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Sivasspor şifresiz canlı izlenecek mi?
Fenerbahçe Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Sivasspor final maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Sivasspor şifresiz canlı izlenecek mi?
Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Türkiye Macaristan maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Macaristan maçı hangi kanalda? Türkiye Macaristan maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
Bordeaux Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Bordeaux Lyon maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Bordeaux Lyon kaç kaç? Canlı takip!
Bordeaux Lyon maçı ne zaman, saat kaçta? Bordeaux Lyon maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Bordeaux Lyon kaç kaç? Canlı takip!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Angela Merkel Binali Yıldırım Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Metin Özülkü Okan Bayülgen
Spor Jose Sosa Can Bartu Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Eylül İzmir Kuyumcu Antalya
Şu an buradasınız: Sivasspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Maç saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenebilecek mi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 14:53:25. #1.15#
title