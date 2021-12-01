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Yiğidolar, Alanyaspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yiğidolar, Alanyaspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta maçında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak saat 12.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından savunma oyuncuları çabukluk çalışması yaparken, hücum oyuncuları ise şut çalışmaları yaptı. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Alanyaspor ile Sivasspor 4 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Yiğidolar, Alanyaspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Yiğidolar, Alanyaspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Yiğidolar, Alanyaspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Yiğidolar, Alanyaspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Yiğidolar, Alanyaspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Yiğidolar, Alanyaspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Yiğidolar, Alanyaspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Yiğidolar, Alanyaspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Yiğidolar, Alanyaspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Yiğidolar, Alanyaspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

Yiğidolar, Alanyaspor maçına yoğun tempoda hazırlanıyor

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