Sivasspor, Alanya hazırlıklarını sürdürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivasspor, Alanya hazırlıklarını sürdürdü

28.01.2021 14:02 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:02

- Sivasspor, Alanya hazırlıklarını sürdürdü DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

- Sivasspor, Alanya hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alanda pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çift kale maç gerçekleştirdi. Sivasspor yarın sabah yapacağı antrenmanın ardından hava yoluyla Alanya'ya gidecek ve kampa yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.

Alanyaspor ile Sivasspor 30 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor, Alanya hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Alanya hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Alanya hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Alanya hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Alanya hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Alanya hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Alanya hazırlıklarını sürdürdü
Sivasspor, Alanya hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mehmet Muş Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Sezen Aksu Özcan Deniz Ceyda Düvenci İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ömer Ali Erol Bulut Okan Buruk Caner Erkin
Tüm Haberler Kar Ankara Hisarcık Cumhuriyet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor, Alanya hazırlıklarını sürdürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 15:02:12. #1.14#
title