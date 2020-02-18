Sivasspor, Alanya mesaisini 3 eksikle sürdürdü

18.02.2020 16:09 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:10

Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor.



Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.



İdmana sakatlığı devam eden Barış Yardımcı, Skuletic ve Uğur Çiftçi katılmadı. Uzun süredir sakat olan Sivasspor'un tecrübeli forvet oyuncusu Arouna Kone ise takımla beraber çalışmalara başladı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı idmanla Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.



Öte yandan teknik direktör Rıza Çalımbay, yarın sabah kulüp tesislerinde gazetecilerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenleyecek. - SİVAS

Kaynak: İHA