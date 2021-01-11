Sivasspor, Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı
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Sivasspor, Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı

11.01.2021 11:44 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:48
Sivasspor, Ahmet Oğuz'u kadrosuna kattı

Süper Lig'de çıkışa geçen Demir Grup Sivasspor, transfere hızlı girdi.

Süper Lig'de çıkışa geçen Demir Grup Sivasspor, transfere hızlı girdi. Uzun yıllar Gençlerbirliği'nde görev alan, bu sezonun başında Kasımpaşa ile sözleşme imzalayan Ahmet Oğuz, ligin ikinci yarısında Sivasspor forması giyecek.

Kasımpaşa ile sözleşmesini fesheden tecrübeli sağ bek, Demir Grup Sivasspor ile anlaşmaya vardı. Anlaşmanın içeriğinin gün içinde açıklanması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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