Sivasspor Adana Demirspor maçının VAR'ı Halil Umut Meler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor Adana Demirspor maçının VAR'ı Halil Umut Meler

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Sivasspor Adana Demirspor maçının VAR'ı Halil Umut Meler

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Halil Umut Meler oldu.

DG Sivasspor'un bugün deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Halil Umut Meler oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay'ın yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak.

Bu karşılaşmada VAR koltuğunda Halil Umut Meler oturacak. Meler'e, AVAR'da Mustafa Emre Eyisoy ile Burak Olcar eşlik edecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Spor

Halil Umut Meler, Adana Demirspor, Sivasspor, Altay, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title