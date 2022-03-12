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Sivasspor, Adana maçının taktiğini çalıştı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor, Adana maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

ADANA (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Adana Demirspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar idmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Adana Demirspor ile Sivasspor yarın saat 16.00'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak. - SİVAS

Sivasspor, Adana maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Adana maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Adana maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Adana maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Adana maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Adana maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Adana maçının taktiğini çalıştı

Sivasspor, Adana maçının taktiğini çalıştı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Sivasspor, Adana, Spor, Haberler

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