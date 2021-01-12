Sivasspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Sivasspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta?
12.01.2021 10:12 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:17
Sivasspor ile Adana Demirspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) Maçı Yeni 4 Eylül Stadı, Sivas'da oynanacak. Sivasspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Sivasspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşecek Sivasspor - Adana Demirspor maçı hangi kanalda? Sivasspor - Adana Demirspor maçı saat kaçta? Detaylar haberimizde.
SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Sivasspor-Adana Demirspor Maçı 12 Ocak Salı günü oynanacak. Sivasspor-Adana Demirspor Maçı 18:45'de başlayacak.
SİVASSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
A Spor Web , Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV+ 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.