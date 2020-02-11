Sivasspor'a yeni takım otobüsü alınması için kampanya başlatıldı

11.02.2020 13:24 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:24

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO), Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'a yeni takım otobüsü alınması için kampanya başlattı.

STSO Başkanı Mustafa Eken, oda binasında düzenlediği basın toplantısında, 2007 yılında Sivasspor'a yine STSO öncülüğünde otobüs alındığını anımsattı.

Takım otobüsünün 13 yıldır kullanıldığını söyleyen Eken, "Sivasspor'umuzun, şampiyonluğu konuştuğu noktada en iyisini hak ettiğini hepimiz biliyoruz." dedi.

Bu kapsamda Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve yöneticilerin talebi doğrultusunda 2020 yılında takım otobüsünün yenilenmesi ricasında bulunduğunu aktaran Eken, "Biz de bugün kampanyayı başlatmış olacağız. Sivasspor bizim için çok önemli. STSO olarak taraftarlara verdiğimiz destekler, loca ve bilet kampanyası desteklerimiz devam ediyor." diye konuştu.

Eken, otobüs kampanyası hakkında da bilgiler vererek, şunları kaydetti:

"6 Mart Cuma akşamı üniversite sosyal tesislerinde gece yapacağız. Bu geceye valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz ve sivil toplum kuruluşu başkanlarımız olmak üzere Sivasspor yönetimi, futbolcular katılacak ve otobüsü hediye edeceğiz. Otobüs 2 milyon civarı bir rakama mal oluyor. Günümüz şartlarında bu ekonomik durumda 2 milyonu toplamak çok kolay değil ama Sivaslı iş adamları, sanayiciler hep beraber destek olduktan sonra bu parayı toplayabileceğimizi düşünüyorum. Sivaslı hemşehrilerimiz bu konuda çok duyarlı, çok yardımsever. Kampanya kapsamında bilet bastırdık, iş adamlarımıza bilet davetiyesi dağıtacağız. Davetiyelerin tanesi bin 500 lira olacak. Onun dışında SMS hattıyla da 10 lira bağışta bulanacaklar."

Lider Sivasspor'un ligde gelmiş olduğu noktanın çok önemli olduğunu vurgulayan Eken, "İnşallah şampiyon oluruz, olamasak dahi vermiş olduğumuz coşku herkes tarafından takdir topluyor. Evet ayak oyunları dönüyor, hakem oyunları dönüyor ama ne oyunlar dönerse dönsün Allah'ın bir adaleti var." ifadelerini kullandı.

Sivaslıların şampiyonluğa inandığını ve şehrin bütünleştiğini dile getiren Eken, "Birlikte hareket ediyoruz. Trabzonspor maçında çok başarılı olacağımıza inanıyoruz. Şampiyonluk yolunda en şanslı takımı Sivasspor olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA