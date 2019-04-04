Sivasspor'a Vali Salih Ayhan'dan Ziyaret

Sivas Valisi Salih Ayhan, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'u ziyaret etti.



Vali Ayhan, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 6 Nisan Cumartesi günü oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını Vali Lütfullah Bilgin Tesislerinde sürdüren Demir Grup Sivasspor'u ziyaret ederek teknik direktör Hakan Keleş ve futbolcularla sohbet etti.

Kırmızı-beyazlı takıma Kayserispor maçında başarı dileklerini ileten Ayhan, sporculara üzerinde Sivasspor yazılı künefe ikram etti.



Üç haftalık aranın ardından hafta sonu liglerin yeniden başlayacağını belirten Ayhan, şu ifadeleri kullandı:

"Demir Grup Sivasspor lige ve şehre heyecan veriyor. Hafta sonu Kayserispor'u inşallah yeneceğiz ve aşağıyla bağlantımızı kopartıp, yukarıyı zorlayacağız. Şampiyonluğun kaderini belirleyecek maçları da Sivas'ta oynayacağız. Bu maçlara daha rahat çıkabilmek için önümüzdeki ve bundan sonraki maçı almamız gerekli. Futbolcu kardeşlerimizi ziyaret ederek destek oluyoruz, yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz. Bizler de 'Minik Yiğidolar Takıma Sahip Çıkıyor' projesi kapsamında cumartesi günü 600'e yakın öğrenciyle birlikte tribündeki yerimizi alacağız. Takımımız bu kadar emek veriyor, gayret gösteriyor, biz de iyi günde kötü günde Demir Grup Sivasspor'un yanında olacağız."

Kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz da Vali Ayhan'ın her zaman yanlarında olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Ligde takımlar denk güçte, bu da puan durumuna yansıyor. Bundan sonra göstereceğimiz performans bizi Avrupa'ya da taşıyabilir, son haftalarda bizi sıkıntılı hale de getirebilir. Hem tarihi açıdan hem de ligdeki konumumuzdan dolayı Kayserispor ile oynayacağımız maç bizim için çok önem arz ediyor. İç saha avantajımızı kullanarak bu maçı kazanıp önümüze daha rahat bakmak istiyoruz."

Kaynak: AA