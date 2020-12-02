Sivasspor'a UEFA maçı öncesi şok!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Sivasspor'a UEFA maçı öncesi şok!

02.12.2020 09:30 | Son Güncelleme: 02.12.2020 09:37
Sivasspor'a UEFA maçı öncesi şok!

DG Sivasspor Kulübü, iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

DG Sivasspor Kulübü, iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin korona virüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın sahasında Villarreal ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan korona virüs testleri neticesinde iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişide pozitif sonuca rastlandığını duyurdu.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Villarreal maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, iki sporcumuzun ve teknik heyetten iki kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Dört ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Giderek korkunç bir hal alıyor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Giderek korkunç bir hal alıyor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Arınç'tan ilk açıklama! Geri adım atmıyor
Tepki çeken sözleri sonrasında istifa eden Arınç'tan ilk açıklama! Geri adım atmıyor
Sivasspor'a UEFA maçı öncesi şok!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 1 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 1 - Sivasspor: 0 (Maç devam ediyor)
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 2 DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 2 DG Sivasspor: 3 (Maç sonucu)
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
UEFA Avrupa Ligi: Karabağ: 1 - DG Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Arınç Osman Kavala Meral Akşener Mustafa Şentop
Magazin Enes Batur Ajda Pekkan Burcu Esmersoy İbrahim Büyükak
Spor Şenol Güneş Gökhan Gönül Abdullah Avcı Sergen Yalçın Stjepan Tomas
Tüm Haberler Çocuk Bursa Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor'a UEFA maçı öncesi şok! - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 09:45:57. #1.15#
title