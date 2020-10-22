Sivasspor'a, Süper Lig kulüplerinden destek mesajı
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Sivasspor'a, Süper Lig kulüplerinden destek mesajı

22.10.2020 15:03 | Son Güncelleme: 22.10.2020 15:07
Sivasspor'a, Süper Lig kulüplerinden destek mesajı

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında bugün deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak DG Sivasspor'a, Süper Lig kulüplerinden destek mesajı geldi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki ilk maçında bugün deplasmanda Villarreal ile karşılaşacak DG Sivasspor'a, Süper Lig kulüplerinden destek mesajı geldi.

İlk olarak Medipol Başakşehir Kulübü, sosyal medya hesabından Sivasspor'a başarılar dileyerek mesajda, "Avrupada başarılar Yiğido" notunu düştü.

BB Erzurumspor da sosyal medya üzerinden, "UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Sivasspor Kulübü'ne bu akşam deplasmanda Villarreal takımı karşısında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sivasspor ile Villarreal arasında bugün oynanacak olan maç saat 22.00'de başlayacak. - SİVAS

Sivasspor'a, Süper Lig kulüplerinden destek mesajı
Sivasspor'a, Süper Lig kulüplerinden destek mesajı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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