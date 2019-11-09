Sivasspor'a mehterli destek

09.11.2019 16:15 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:15

D.G. Sivasspor'un evinde oynayacağı Konya maçı öncesi Sivaslı taraftar grupları mehter takımı ile destek yürüyüşü düzenledi.

Kongre Müzesi bahçesinde toplanan yaklaşık 400 kişilik taraftar grupları sloganlar atarak İstasyon Caddesi'nden stadyuma hareket etti. Ellerindeki meşalelerle coşkulu bir şekilde yürüyen taraftarlara yoldan geçen vatandaşlarda eşlik etmeyi ihmal etmedi.

Düzenlenen yürüyüşe Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç katılırken, mehter takımı da marş çalarak Sivasspor'a destek oldu. Yürüyüş sonrası kırmızı-beyazlı taraftarlar Konya maçını izlemek için Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki yerini aldı.

(Oğuzhan Sarzep - Onur Erden/İHA)

Kaynak: İHA