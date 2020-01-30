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Sivasspor'a Kone şoku! 4 hafta yok

Lider Sivasspor'da sakatlığı bulunan Arouna Kone'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

30.01.2020 19:51 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:56
Sivasspor'a Kone şoku! 4 hafta yok

Lider Sivasspor'da sakatlığı bulunan Arouna Kone'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.


Kulüp doktoru Burak Ayyıldız, golcü oyuncu Kone'nin adalesinde yırtık tespit edildiği belirterek,


"Oyuncumuz Arouna Kone, Süper Lig'in 19. hafta maçında sahamızda oynadığımız Çaykur Rizespor maçında sakatlandı. Maç sonu yapılan değerlendirmeleri neticesinde, oyuncumuzun sol bacak ön üst adalesinde seviye 2'ye yakın düzeyde yırtık tespit edildi. Sporcumuzun tedavisinin 3-4 hafta sürmesi planlanıyor. A takımımızda Fernando Andrade ve Arouna Kone'nin dışında sakatlığı bulunan başka sporcumuz bulunmamaktadır" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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