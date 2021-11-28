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Sivasspor'a kadın taraftarlardan moral ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor'a kadın taraftarlardan moral ziyareti

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bugün evinde Hatayspor ile oynayacağı zorlu maç öncesi DG Sivasspor'a 1967 Sivasspor Kadın Taraftarlar Derneği üyeleri ziyaret ederek takıma moral verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında bugün evinde Hatayspor ile oynayacağı zorlu maç öncesi DG Sivasspor'a 1967 Sivasspor Kadın Taraftarlar Derneği üyeleri ziyaret ederek takıma moral verdi.

1967 Sivasspor Kadın Taraftarlar Derneği üyeleri, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı kulüp tesislerinde ziyaret etti.

Yiğido kadınlar, Hatayspor maçında kırmızı-beyazlı takıma başarılar dileyerek, her zaman olduğu gibi bu maçta da tribündeki yerlerini alacaklarını söylediler. - SİVAS

Sivasspor'a kadın taraftarlardan moral ziyareti

Sivasspor'a kadın taraftarlardan moral ziyareti

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