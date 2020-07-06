Sivasspor'a 9. kez Covid-19 testi yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında DG Sivasspor'a 9. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.
06.07.2020 10:31 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:49
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında DG Sivasspor'a 9. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip Sivasspor'un sahasında oynayacağı Yeni Malatyaspor maçı öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere 9. kez yeni tip korona virüs (Covid-19) PCR testi yaptı.
Daha önce 8. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı. - SİVAS
Kaynak: İHA