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Sivasspor'a 4'üncü koronavirüs testi

Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, 4'üncü kez rutin koronavirüs testine tabi tutuldu.

Sivasspor'a 4'üncü koronavirüs testi
08.06.2020 10:39 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:42

Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, 4'üncü kez rutin koronavirüs testine tabi tutuldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında Demir Grup Sivasspor'a 4'üncü kez COVID-19 testi yapıldı. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'ne gelen ekip; tüm A takım futbolcuları, teknik heyet, altyapı sporcuları, idari kadro, destek ekibi ile tesislerde ve stadyumda görevli olan personele 4'üncü kez yeni tip koronavirüs (COVID-19) PCR testi yaptı.Daha önce 3 kez teste tabi tutulan kırmızı beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

Kaynak: DHA

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