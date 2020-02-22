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Sivasspor'a 3 gün galibiyet izni

Süper Lig'in 23. haftasına Alanyaspor galibiyeti ile başlayan Demir Grup Sivasspor'da futbolculara üç gün izin verildi.

22.02.2020 00:14 | Son Güncelleme: 22.02.2020 00:14
Sivasspor'a 3 gün galibiyet izni

Süper Lig'in 23. haftasına Alanyaspor galibiyeti ile başlayan Demir Grup Sivasspor'da futbolculara üç gün izin verildi.


2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 23. hafta maçında sahasında Alanyaspor'u; Mert Hakan Yandaş golüyle 1-0 mağlup eden Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolculara üç gün izin verdi.


Kırmızı-beyazlı ekip 25 Şubat Salı günü saat 16.00'da Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin 24. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacak.


MKE Ankaragücü ile Sivasspor 1 Mart Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA
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