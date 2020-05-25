Sivasspor'a 2. kez virüs testi yapıldı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında DG Sivasspor A takım futbolcularına ve teknik heyete ikinci kez Covid-19 testi yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı 'Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü' kapsamında DG Sivasspor A takım futbolcularına ve teknik heyete ikinci kez Covid-19 testi yapıldı. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip; Sivasspor tüm A takım futbolcularına, teknik heyete, idari kadroya, destek ekibe, tesislerde ve stadyumda görevli olan personellere ikinci kez yeni tip korona virüs testi yaptı. Diğer yandan kırmızı-beyazlı takıma yapılan ilk korona virüs testleri negatif çıkmıştı. - SİVAS Kaynak: İHA