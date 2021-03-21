Sivasspor 8 maçtır yenilmiyor
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Sivasspor 8 maçtır yenilmiyor

21.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:36
Sivasspor 8 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'in 31. haftasında DG Sivasspor, konuk olduğu Göztepe'yi 5-3 mağlup ederek, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarttı.

Süper Lig'in 31. haftasında DG Sivasspor, konuk olduğu Göztepe'yi 5-3 mağlup ederek, ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkarttı.

Süper Lig'de 9. galibiyetini Göztepe karşısında 5-3'lük skorla alan Sivasspor, puanını 40'a yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen kırmızı-beyazlı takım, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi.

Yiğidolar, dün oynanan Göztepe karşılaşmasıyla yenilmezlik serisini ise 8 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlı ekip, bu süreçte 4 galibiyet ve 4 beraberlikle 16 puan elde etti.

Sivasspor ayrıca bu sezon 37 gol atarken, kalesinde ise 35 gole engel olamadı. - SİVAS

Sivasspor 8 maçtır yenilmiyor
Sivasspor 8 maçtır yenilmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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