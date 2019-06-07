Sivasspor 7 Temmuz'da toplanacak

Demir Grup Sivasspor, 7 Temmuz Pazar günü Bolu Gerede'de toplanarak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. Edinilen bilgiye göre kırmızı-beyazlı ekip, 7 Temmuz Pazar günü Bolu Gerede'de toplanarak, yeni sezon hazırlıklarına Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde başlayacak. 21 Temmuz'a kadar hazırlıklarını Bolu'da sürdürecek kırmızı-beyazlılar, 22 Temmuz'da yurt dışı kampına giderek ay sonuna kadar kamp yapacak. Yurt dışı kampının ardından bir süre izin yapacak olan Yiğidolar, 7 Ağustos'ta Sivas'ta toplanarak yeniden çalışmalarına start verecek.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA