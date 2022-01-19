Sivasspor, 6. mağlubiyetini Göztepe deplasmanında aldı - Haberler
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Sivasspor, 6. mağlubiyetini Göztepe deplasmanında aldı

Sivasspor, 6. mağlubiyetini Göztepe deplasmanında aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Göztepe'ye 2-1 kaybeden DG Sivasspor, bu sezonki 6. mağlubiyetini yaşadı.

Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Göztepe'ye 2-1 kaybeden DG Sivasspor, bu sezonki 6. mağlubiyetini yaşadı.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe'ye konuk oldu. Sahadan 2-1 mağlup ayrılan kırmızı-beyazlılar ligde bu sezon 6. yenilgisini elde etti. Yiğidolar, ligin ilk haftasında Konyaspor'a 1-0, 2. haftada Trabzonspor 'a 2-1, 8. haftada Beşiktaş 'a 2-1 yenilen Sivasspor, 13. haftada Başakşehir'e 2-1 mağlup olmuştu. Sivasspor 19. haftada da Kayserispor'a 3-0 yenilmişti.

Sivasspor, bu zamana kadar oynadığı 22 mücadelede 29 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor, 6. mağlubiyetini Göztepe deplasmanında aldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Göztepe, Spor, Güncel, Haber

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