Sivasspor 6 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, konuk olduğu Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkarttı.

Süper Lig'de 13. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 34'e yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi.

Yiğidolar dün oynanan Galatasaray karşılaşmasıyla yenilmezlik serisini ise 6 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan elde etti. Kırmızı-beyazlılar ayrıca bu sezon 32 gol atarken, kalesinde ise 37 gole engel olamadı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı