Sivasspor 6 maçtır yenilmiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivasspor 6 maçtır yenilmiyor

08.03.2021 10:40 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:51
Sivasspor 6 maçtır yenilmiyor

Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, konuk olduğu Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkarttı.

Süper Lig'de 29. hafta karşılaşmasında DG Sivasspor, konuk olduğu Galatasaray ile 2-2 berabere kalarak, ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkarttı.

Süper Lig'de 13. beraberliğini alan Sivasspor, puanını 34'e yükseltti. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından yenilgi yüzü görmedi.

Yiğidolar dün oynanan Galatasaray karşılaşmasıyla yenilmezlik serisini ise 6 maça yükseltti. Kırmızı-beyazlılar, bu süreçte 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan elde etti. Kırmızı-beyazlılar ayrıca bu sezon 32 gol atarken, kalesinde ise 37 gole engel olamadı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor 6 maçtır yenilmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ümit Özdağ Cahit Özkan Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Hakan Yılmaz Hakan Taşıyan Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Ali Şansalan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor 6 maçtır yenilmiyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 10:53:45. #1.14#
title