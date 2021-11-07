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Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor

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Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kalan DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kalan DG Sivasspor'un galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Süper Lig'de en son 7. haftada Fatih Karagümrük'ü iç sahada 4-0 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından Sivasspor deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 yenilirken, Antalyaspor ile de evinde 2-2 berabere kaldı. Yiğidolar diğer hafta ise sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Sivas temsilcisi daha sonra Altay ile 1-1 berabere kaldı. Kırmızı-beyazlılar dün de sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini sonlandıramadı.

Yiğidolar, ligin 13. haftasında ise deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. 20 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 16.00'da başlayacak. - SİVAS

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