Sivasspor 5 maç sonra yenildi

18.10.2019 23:25

Süper Lig ekiplerinden D.G. Sivasspor, ligin 8. haftasında Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Yiğidolar bu sonucun ardından ligde 5 maç sonra yenildi.

Süper Lig'de sezona iyi başlayan Sivasspor, 5 maç aradan sonra mağlup oldu. Ligde bu sezonki tek yenilgisini 2. haftadaki Çaykur Rizespor maçında yaşayan kırmızı-beyazlı takım, 2 galibiyet, 3 beraberlik alırken mağlubiyet görmedi.

Galatasaray karşılaşmasıyla D.G. Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivasspor bu sezon sadece deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA