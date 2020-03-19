Sivasspor 5 eksikle çalıştı - Sivasspor 5 eksikle çalıştı Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk edecek olacak Sivasspor'da hazırlıklar devam ediyor.

- Sivasspor 5 eksikle çalıştı

SİVAS - Süper Lig'in 27. haftasında Denizlispor'u konuk edecek olacak Sivasspor'da hazırlıklar devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip bugünkü idmanı 5 oyuncusundan mahrum olarak gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı. Ardından 2 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan Sivas ekibi, dar alan pas çalışması ve koordinasyon hareketleri yaptıktan sonra çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Ziya Erdal, Furkan Sağman, Skuletic ve kaleci Ali Şaşal Vural olmak üzere 5 futbolcu çalışmada yer almadı.

Kırmızı-beyazlılar yarın sabah yapacağı antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Kaynak: İHA