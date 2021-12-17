Sivasspor 4'te 4 yapmayı hedefliyor
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak olan DG Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak olan DG Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.
Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de son 3 maçta 9 puan topladı ve üst sıralara çıktı. Yiğidolar, son yenilgisini ise ligin 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'e karşı 2-1'lik skor ile almıştı.
Yiğidolar, Kasımpaşa karşısında kazanarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa müsabakasını kazanması halinde ligde üst üste dördüncü kez kazanmış olacak.
Kasımpaşa - DG Sivasspor mücadelesi yarın saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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