Sivasspor 4'te 4 yapmayı hedefliyor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak olan DG Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor.

Sivasspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Süper Lig'de son 3 maçta 9 puan topladı ve üst sıralara çıktı. Yiğidolar, son yenilgisini ise ligin 13. haftasında deplasmanda Başakşehir'e karşı 2-1'lik skor ile almıştı.

Yiğidolar, Kasımpaşa karşısında kazanarak, çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa müsabakasını kazanması halinde ligde üst üste dördüncü kez kazanmış olacak.

Kasımpaşa - DG Sivasspor mücadelesi yarın saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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