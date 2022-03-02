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Sivasspor 4 takviye yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor 4 takviye yaptı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

SİVAS (İHA) - Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, 4 futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu takımlarından Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda kırmızı-beyazlı kulüp 4 futbolcuyu kadrosuna kattı.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Fatma Serdar, Ezgi Eyüboğlu, Amerikalı Skye Ambriel Gunn ve Brezilyalı Caroline Shimoguiri, kendisini kırmızı-beyazlı renklere bağlayan 1 yıllık sözleşmeye imza attı. - SİVAS

Sivasspor 4 takviye yaptı

Sivasspor 4 takviye yaptı

Sivasspor 4 takviye yaptı

Sivasspor 4 takviye yaptı

Sivasspor 4 takviye yaptı

Sivasspor 4 takviye yaptı

İhlas Haber Ajansı - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Sivasspor, Futbol, Sivas, Spor, Haberler

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