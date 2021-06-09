Sivasspor 29 Haziran'da toplanıyor
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Sivasspor 29 Haziran'da toplanıyor

Sivasspor 29 Haziran'da toplanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un 2021-2022 sezonu için 29 Haziran'da topbaşı yapacak.

DG Sivasspor'un 2021-2022 sezonu için 29 Haziran'da topbaşı yapacak.

Sivasspor, yeni sezon hazırlıkları için 29 Haziran Salı günü Sivas'ta bir araya gelecek. Kırmızı-beyazlı takım aynı gün sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1 Temmuz sabahı ise Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan bir otele gidecek.

Yiğidolar Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde 1 Temmuz itibariyle günde çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını başlayacak. Kampın bitiş tarihi ve oynanacak olan hazırlık maçlarının tarihi ise daha sonra duyurulacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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