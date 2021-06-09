Sivasspor 29 Haziran'da topbaşı yapacak
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Sivasspor 29 Haziran'da topbaşı yapacak

Sivasspor 29 Haziran'da topbaşı yapacak
Anadolu Ajansı / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına 29 Haziran'da başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına 29 Haziran'da başlayacak.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un kamp programı belli oldu.

Yeni sezon çalışmaları kapsamında 29 Haziran Salı günü Sivas'ta bir araya gelecek olan kırmızı-beyazlı ekip, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 1 Temmuz sabahı Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Doruk Kaya Otel'e gidecek.

Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kampta günde çift antrenman yaparak yeni sezon hazırlıklarına başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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