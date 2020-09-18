Sivasspor 18. kez korona testinden geçti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivasspor 18. kez korona testinden geçti

DG Sivasspor'da, futbolculara Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi Covid-19 PCR testi yapıldı.

Sivasspor 18. kez korona testinden geçti
18.09.2020 10:11 | Son Güncelleme: 18.09.2020 10:18

DG Sivasspor'da, futbolculara Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi Covid-19 PCR testi yapıldı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 2. hafta maçında pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Sivasspor'da, sporcular korona virüs testine tabi tutuldu. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip; A takım futbolcularına, teknik heyete, destek ekibe ve tüm kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip bu testle birlikte pandemi sürecinde 18. kez korona testine tabi tutulmuş oldu. - SİVAS

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mike Pompeo Muharrem İnce Halife Hafter Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Seren Serengil
Spor Sörloth Arda Turan Eddie Newton Josef De Souza Mehmet Özdilek
Daha Fazla Uefa Çocuk Avrupa Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor 18. kez korona testinden geçti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 10:59:20. #1.15#
title