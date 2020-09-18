Sivasspor 18. kez korona testinden geçti DG Sivasspor'da, futbolculara Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi Covid-19 PCR testi yapıldı.

DG Sivasspor'da, futbolculara Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı öncesi Covid-19 PCR testi yapıldı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunun 2. hafta maçında pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Sivasspor'da, sporcular korona virüs testine tabi tutuldu. Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip; A takım futbolcularına, teknik heyete, destek ekibe ve tüm kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip bu testle birlikte pandemi sürecinde 18. kez korona testine tabi tutulmuş oldu. - SİVAS

Kaynak: İHA