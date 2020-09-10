Sivasspor 17. kez korona testinden geçti DG Sivasspor'da, futbolculara 17. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.

DG Sivasspor'da, futbolculara 17. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.

Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında cumartesi günü Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor'da, futbolcular Covid-19 PCR testine tabi tutuldu.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden tesislere gelen ekip; A takım futbolcularına, teknik heyete, destek ekibe ve tüm kulüp çalışanlarına korona virüs testi yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip bu testle birlikte pandemi sürecinde 17. kez Covid-19 testine tabi tutulmuş oldu. - SİVAS

Kaynak: İHA