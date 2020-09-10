Sivasspor 17. kez korona testinden geçti
DG Sivasspor'da, futbolculara 17. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.
10.09.2020 10:21 | Son Güncelleme: 10.09.2020 10:25
DG Sivasspor'da, futbolculara 17. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.
Süper Lig 2020-2021 sezonunun ilk hafta maçında cumartesi günü Alanyaspor ile karşılaşacak Sivasspor'da, futbolcular Covid-19 PCR testine tabi tutuldu.
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden tesislere gelen ekip; A takım futbolcularına, teknik heyete, destek ekibe ve tüm kulüp çalışanlarına korona virüs testi yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip bu testle birlikte pandemi sürecinde 17. kez Covid-19 testine tabi tutulmuş oldu. - SİVAS
Kaynak: İHA