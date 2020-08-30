Sivasspor 15. kez korona virüs testinden geçti
DG Sivasspor'da, futbolculara, teknik heyete ve destek ekibe Bolu kampında korona virüs testi yapıldı.
30.08.2020 12:30 | Son Güncelleme: 30.08.2020 12:33
DG Sivasspor'da, futbolculara, teknik heyete ve destek ekibe Bolu kampında korona virüs testi yapıldı.
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nden Sivasspor'un kamp yaptığı otele gelen ekip; A takım futbolcularına, teknik heyete ve destek ekibe korona virüs testi yaptı.
Kırmızı-beyazlılar, bu testle birlikte pandemi sürecindeki 15. korona virüs testine tabi tutulmuş oldu. - SİVAS
Kaynak: İHA