Sivasspor 14 haftada 28 puan topladı
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Sivasspor 14 haftada 28 puan topladı

Sivasspor 14 haftada 28 puan topladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki DG Sivasspor, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçta 7 galibiyet ve 7 beraberlik ile 28 puan topladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki DG Sivasspor, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçta 7 galibiyet ve 7 beraberlik ile 28 puan topladı.

Bu sezona kötü başlayan ancak ikinci devre yeniden çıkışa geçen Sivasspor, başarılı istikrarı ile dikkatleri çekiyor. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı son 14 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. 7 galibiyet ve 7 beraberlikle 28 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 26 gol atarken, 13 golü de kalesinde gördü.

Sivasspor'un son 14 maçta aldığı skorlar şöyle

Sivasspor: 0 - Erzurumspor: 0

Ankaragücü: 1 - Sivasspor: 4

Sivasspor: 2 - Kayserispor: 0

Rizespor: 0 - Sivasspor: 0

Sivasspor: 1 - Hatayspor: 1

Galatasaray: 2 - Sivasspor: 2

Sivasspor: 1 - Karagümrük: 0

Göztepe: 3 - Sivasspor: 5

Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0

Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 4

Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1

Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 3

Sivasspor: 0 - Beşiktaş: 0

Denizlispor: 1 - Sivasspor: 1 - SİVAS

Sivasspor 14 haftada 28 puan topladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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