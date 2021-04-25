Sivasspor 14 haftada 28 puan topladı
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki DG Sivasspor, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçta 7 galibiyet ve 7 beraberlik ile 28 puan topladı.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki DG Sivasspor, Süper Lig'de oynadığı son 14 maçta 7 galibiyet ve 7 beraberlik ile 28 puan topladı.
Bu sezona kötü başlayan ancak ikinci devre yeniden çıkışa geçen Sivasspor, başarılı istikrarı ile dikkatleri çekiyor. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenilen Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı son 14 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. 7 galibiyet ve 7 beraberlikle 28 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, bu maçlarda 26 gol atarken, 13 golü de kalesinde gördü.
Sivasspor'un son 14 maçta aldığı skorlar şöyle
Sivasspor: 0 - Erzurumspor: 0
Ankaragücü: 1 - Sivasspor: 4
Sivasspor: 2 - Kayserispor: 0
Rizespor: 0 - Sivasspor: 0
Sivasspor: 1 - Hatayspor: 1
Galatasaray: 2 - Sivasspor: 2
Sivasspor: 1 - Karagümrük: 0
Göztepe: 3 - Sivasspor: 5
Sivasspor: 0 - Trabzonspor: 0
Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 4
Sivasspor: 3 - Konyaspor: 1
Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 3
Sivasspor: 0 - Beşiktaş: 0
Denizlispor: 1 - Sivasspor: 1 - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı