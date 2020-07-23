Sivasspor 13. kez korona virüs testinden geçti DG Sivasspor'a Göztepe maçı öncesi Covid-19 PCR testi yapıldı.

DG Sivasspor'a Göztepe maçı öncesi Covid-19 PCR testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip, Sivasspor'un 25 Temmuz Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Göztepe maçı öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, destek ekibe ve tüm personele 13. kez Covid-19 PCR testi yaptı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İHA