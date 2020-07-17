Sivasspor 12. kez korona virüs testinden geçti DG Sivasspor'a Gençlerbirliği maçı öncesi 12. kez korona virüs testi yapıldı.

DG Sivasspor'a Gençlerbirliği maçı öncesi 12. kez korona virüs testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip, 19 Temmuz Pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı öncesi Sivasspor A takım futbolcularına, teknik heyete, destek ekibe ve tüm personele 12. kez korona virüs testi yaptı. - SİVAS

Kaynak: İHA