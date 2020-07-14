Sivasspor 11. kez korona testinden geçti DG Sivasspor'a, Fenerbahçe maçı sonrası 11. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.

DG Sivasspor'a, Fenerbahçe maçı sonrası 11. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip Fenerbahçe maçı sonrası İstanbul'dan dönen Sivasspor A takım futbolcularına ve destek ekibe 11. kez korona virüs testi yaptı. Daha önce 10. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

Diğer yandan Sivasspor yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla 19 Temmuz Pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayacak. - SİVAS

Kaynak: İHA