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Sivasspor 11. kez korona testinden geçti

DG Sivasspor'a, Fenerbahçe maçı sonrası 11. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.

Sivasspor 11. kez korona testinden geçti
14.07.2020 21:49 | Son Güncelleme: 14.07.2020 22:05

DG Sivasspor'a, Fenerbahçe maçı sonrası 11. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip Fenerbahçe maçı sonrası İstanbul'dan dönen Sivasspor A takım futbolcularına ve destek ekibe 11. kez korona virüs testi yaptı. Daha önce 10. kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

Diğer yandan Sivasspor yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla 19 Temmuz Pazar günü sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başlayacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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