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Sivasspor 10. kez Covid-19 testinden geçti

DG Sivasspor'a Fenerbahçe maçı öncesi 10. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.

Sivasspor 10. kez Covid-19 testinden geçti
10.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:27

DG Sivasspor'a Fenerbahçe maçı öncesi 10. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip 12 Temmuz Pazar günü Sivasspor'un deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, destek ekibe ve tüm personele 10. kez Covid-19 PCR testi yaptı.

Daha önce 9 kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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