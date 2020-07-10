Sivasspor 10. kez Covid-19 testinden geçti
DG Sivasspor'a Fenerbahçe maçı öncesi 10. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.
10.07.2020 09:52 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:27
DG Sivasspor'a Fenerbahçe maçı öncesi 10. kez Covid-19 PCR testi yapıldı.
Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip 12 Temmuz Pazar günü Sivasspor'un deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, destek ekibe ve tüm personele 10. kez Covid-19 PCR testi yaptı.
Daha önce 9 kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı. - SİVAS
Kaynak: İHA