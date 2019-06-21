Sivaslılardan Binali Yıldırım'a tam destek

Hemşehri yoğunluğu bakımından İstanbul'da birinci sırada olan Sivaslılar, 23 Haziran seçimleri öncesi düzenledikleri toplantıda Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a desteklerini açıkladılar. Sivaslı Sivil Toplum Kuruluşları, 23 Haziran seçimleri öncesi Eyüpsultan'da bulunan bir restoranda basın açıklaması düzenledi. Toplam 12 federasyon, 60 il-ilçe dernek ve vakıfları ile 700'e yakın köy derneği adına konuşan İstanbul Sivas Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Erdem, İstanbul'da yaşayan yaklaşık 1 milyon Sivaslılar olarak 23 Haziran'da Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a destek vereceklerini belirtti. Binali Yıldırım'ın belediye başkanlığının gereklilik değil mecburiyet olduğunu söyleyen Erdem, 700 bine yakın Sivaslı seçmenle birlikte 'Binali Yıldırım' dediklerini ifade etti.

"23 HAZİRAN GÜNÜ YAPILACAK SEÇİMDE SAYIN BİNALİ YILDIRIM'A DESTEK VERECEĞİZ" İstanbul'a 25 yıldır hizmet ettiklerini ifade eden İstanbul Sivas Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Erdem, "23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye seçimleri ile ilgili olarak İstanbul'da yaşayan 1 milyon civarında nüfusa karşılık 700 bin dolayında seçmeni olan bir ilin mensubu olarak duygu ve düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak isteriz. Anadolumuzun 80 vilayetinden göç edip gelenlerle beraber 15 milyon insanımızın yaşadığı İstanbul Türkiye'nin özetidir. 1994'te yapılan yerel seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Öyle bir İstanbul devraldı ki maddi, manevi bütün değerleri hırpalanmış çöp, çamur, çukur, hava kirliliği ve susuzlukla baş başa bırakılmış adeta sahipsiz bir şehirdi. Sayın Cumhurbaşkanımız halka hizmet Hakk'a hizmettir düsturuyla gece gündüz çalışarak kadim şehir İstanbul'a adeta hayat verdi. 25 yıldır aynı anlayış ile İstanbulluya Türkiye'nin ve dünyanın merkezi İstanbul'a hizmet ediyoruz. 23 Haziran Pazar günü yapılacak seçimde Edirne'den Kars'a Sinop'tan Hatay'a ülkemizin her karış toprağında hizmeti olan halkın içinden, devlet adamı, gönül insanı Sayın Binali Yıldırım'a destek vereceğiz" dedi.

"BİNALİ YILDIRIM'IN BELEDİYE BAŞKANI OLMASI GEREKLİLİK DEĞİL MECBURİYETTİR" Binali Yıldırım'ın bugüne kadar yapmış oluğu hizmetleri İstanbul halkına sunmaya devam edeceğini söyleyen İsmail Erdem, "İstanbul tarihteki ve gönlümüzdeki yerini her zaman koruyacaktır. İstanbulumuzun korunması için; hizmet ehli, güven duyulacak, emanete sahip çıkacak isme ihtiyaç vardır. O isim de Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Binali Yıldırım'dır. Dünya şehri olan İstanbul'un sürekli hizmet almaya ihtiyacı vardır. Yaşayan 15 milyon İstanbulluya ek olarak ayrıca günlük yurt içinden ve yurt dışından gelen yüz binlerce misafiri ile megakent İstanbul yılda 10 milyon yabancı turistin geldiği şehrin adıdır. 24 saat yaşayan kadim şehre "Şehremini" seçerken sorumluluk sahibi Sayın Binali Yıldırım'ın belediye başkanı olması gereklilik değil mecburiyettir" diye konuştu.

"Binali Yıldırım demek hizmet adamı demek. Binali Yıldırım demek icraat demek" diyen İstanbul Sivas Konfederasyonu Genel Başkanı İsmail Erdem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Binali Yıldırım demek proje ve yatırım demek. Binali Yıldırım demek sorun çözme demek. Binali Yıldırım demek sadakat demek. Binali Yıldırım demek güven demek. Binali Yıldırım demek gönül insanı demek. Tarih boyu Selçuklu'ya başkentlik yapmış, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir ilin mensupları olarak bizler; 12 federasyon, 60 il-ilçe dernek ve vakıfları ile 700'e yakın köy derneğimiz adına hep birlikte Binali Yıldırım diyoruz."

(Serdar Ünal/İHA)

Kaynak: İHA