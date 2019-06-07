Sivaslılar tasarrufu artırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2019'un Ocak-Mart dönemine ilişkin tasarruf mevduatı verilerini açıkladı. BDDK'dan derlenen bilgilere göre Sivas'ta kişi başına düşen tasarruf miktarı geçen yılın Ocak-Mart dönemine göre yüzde 31 oranında artış gösterdi.

Sivas'ta 2018'in ilk çeyreğinde 6 bin 236 lira olan kişi başı tasarruf miktarı, 2019'un aynı döneminde bin 931 lira artarak 8 bin 167 liraya yükseldi. Sivas, kişi başına düşen tasarruf miktarı sıralamasında 81 il içerisinde 37'nci sırada yer aldı.

İç Anadolu'da 8'inci sırada

Sivas; 2019 Ocak-Mart döneminde kişi başına düşen tasarruf miktarında İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan iller arasında 8'inci sırada yer aldı. Listede zirvenin sahibi 22 bin 137 lira ile Ankara oldu. Ankara'yı 12 bin 790 lira ile Eskişehir, 11 bin 868 lira ile Nevşehir, 10 bin 886 lira ile Kırşehir, 10 bin 483 lira ile Aksaray, 9 bin 476 lira ile Karaman, 9 bin 396 lira ile Kayseri, 8 bin 167 lira ile Sivas, 7 bin 552 lira ile Yozgat, 7 bin 733 lira ile Konya, 6 bin 181 lira ile Çankırı, 6 bin 151 lira ile Kırıkkale, 6 bin 3 lira ile de Niğde izledi.

Sivas, ülke ortalamasının altında kaldı

Türkiye'de 2018'in ilk çeyreğinde 11 bin 833 lira düzeyinde bulunan kişi başına düşen ortalama tasarruf miktarı 2019'un aynı döneminde 3 bin 43 lira artarak 14 bin 876 lira olarak hesaplandı. Sivas, 2019'un ilk çeyreğinde kişi başına düşen 8 bin 167 lira tasarruf miktarı ile ülke ortalamasının altında kaldı. - SİVAS

Kaynak: İHA