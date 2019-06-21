Sivaslılar oy kullanmak için İstanbul'a gitti

İkametgahı İstanbul'da olan Sivaslılar, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oy kullanmak için otobüslerle İstanbul'a gitti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, tatilini Sivas'ta geçiren ve ikametgahı İstanbul'da olan 6 bin seçmen, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ı desteklemek için tahsis edilen 100 otobüsle İstanbul'a hareket etti.

Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen törende bir konuşma yapan AK Parti Sivas İl Başkanvekili Yusuf Tanrıverdi, parti olarak Yüksek Seçim Kurulu kararının ardından çalışmalara başladıklarını belirtti.

Bu kapsamda tatilini Sivas'ta geçiren ve ikametgahı İstanbul'da olan seçmenleri İstanbul'a uğurladıklarını aktaran Tanrıverdi, "Oyunu kullanmak için İstanbul'a dönmek isteyen seçmenlerimize destek olmak amacıyla seçmen transfer komisyonları oluşturduk." ifadelerini kullandı.

İstanbul seçimlerinde oy kullanacakların seçmen transfer komisyonlarına ulaşabilmesi amacıyla Türkiye genelinde her il için telefon ve mail adresleri belirlediklerini aktaran Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"İstanbul'da oy kullanacak seçmen hemşehrilerimiz il ve ilçe başkanlıklarının yanı sıra AK Parti Genel Merkez İletişim Merkezi'ne ulaşarak da kayıt yaptırdılar. Bugün itibarıyla gerek il başkanlığımızla gerekse genel merkezimizle iletişime geçen seçmen vatandaşlarımızın taşıma işlemlerine başlamış bulunmaktayız. Bu sevkiyatlarımız yarın da devam edecektir. Çalışmalarımız kapsamında Sivas ve ilçelerinden yaklaşık 6 bin seçmenimizi teşkilatımız aracılığıyla İstanbul'a oy kullanmaları için yolcu ediyoruz. Bunun haricinde ise yine çalışmalarımız neticesinde yaklaşık 5-6 bin seçmen vatandaşımız da kendi imkanlarıyla İstanbul'a gitmiş bulunmaktadır. Bugün ve yarın yola çıkacak seçmenlerimize hayırlı yolculuklar diliyor, seçimlerinin ülkemize ve Sivaslı hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Konuşmaların ardından seçmenleri taşıyan otobüsler, İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.

Öte yandan Sivas'ın Zara ilçesinde de AK Parti İlçe Başkanlığının organizasyonuyla 950 kişi 19 otobüsle, CHP İlçe Başkanlığının organizasyonuyla da 650 kişi 15 otobüsle İstanbul'a uğurlandı.

Kaynak: AA