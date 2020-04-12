Sivaslılar kendi yasağını kendi koyup kendileri uyguladı
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Sivas

Sivaslılar kendi yasağını kendi koyup kendileri uyguladı

Sivaslılar kendi yasağını kendi koyup kendileri uyguladı Sivas, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan elin iller arasında yer almasa da Sivaslılar kendi yasağını kendi uygulayarak sokağa çıkmadı.

12.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:14
Sivaslılar kendi yasağını kendi koyup kendileri uyguladı

Sivaslılar kendi yasağını kendi koyup kendileri uyguladı

SİVAS - Sivas, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan elin iller arasında yer almasa da Sivaslılar kendi yasağını kendi uygulayarak sokağa çıkmadı.

Sivas'ta 20 ile 65 yaş arası kişilerde sokağa çıkma yasağı uygulanmıyor olsa da Sivaslılar, Sivas Valiliğinin çağrılarına uyarak evlerinde vakit geçidi. Sivas'ın cadde ve sokakları beklide hiç olmadığı kadar yalnız ve sessizdi. Şehrin gürültüsü yerini kuş seslerine bıraktı. Selçuklular döneminden kalma tarihi medreselerin bulunduğu Tarihi Kent Meydanı da bu sessizlikten nasibini aldı. Yılın bu mevsimi adım atmaya yer kalmayan meydanda kimseler yoktu. Sivas'ın boş cadde ve meydanları havadan da görüntülendi.

Sivaslılar kendi yasağını kendi koyup kendileri uyguladı

Kaynak: İHA

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