Sivaslılar kar duasına çıktı

Son yılların en kurak kışının yaşandığı Sivas'ta çok sayıda Anadolu İmam hatip lisesi öğrencileri ve öğretmenleri kar Kardeşler tepesine çıkarak duası yaptı

SİVAS - Son yılların en kurak kışının yaşandığı Sivas'ta çok sayıda Anadolu İmam hatip lisesi öğrencileri ve öğretmenleri kar Kardeşler tepesine çıkarak duası yaptı.

Sivas'ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrederken beklenilen oranda kar yağmaması kuraklık endişelerine neden oldu. Kuraklık endişesi Anadolu'da alışıla gelen yağmur dualarının yerini de kar duasına bıraktı. Sivas'ta Anadolu İmam Hatip lisesi öğrencileri ve öğretmenleri Kardeşler tepesinde bir araya gelerek, Recep Doğan önderliğinde kar duası ettiler.

Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Hacı Ömer Özdemir, dün bir miktar kar yağdığını ama yağan karın Sivas için şifa olamayacağını belirterek, "Memleketimizde görülen bu kuraklık, kar ve yağmur yokluğu nedeni ile günahsız yavrularımız ile beraber Sivas'ta kardeşler tepesine çıkarak rabbimize duada ve niyazda bulunduk. İnşallah dualarımız kabul olur. Memleketimiz bu kuraklığın pençesinden kurtulur. Cenabı haktan dualarımızın kabulünü, memleketimize dualarımızın kabulünü temenni ediyoruz. Dün bir miktar kar yağdı ama malumunuz memleketimizde bu kar sadrı şifa değil. Barajlarımız bomboş, akarsularımız ve derelerimizin yatakları bomboş. Özellikle Sivas olarak yarım metre bu mevsimde kar olması gerekirken. Göründüğü gibi kar yok memleketimizde" şeklinde konuştu.